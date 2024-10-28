Что станет с нынешней солисткой «Ленинграда» после прихода в группу Инстасамки

Пресс-секретарь Шнурова: Зоя также останется в группе, она никуда не денется

Сразу после неожиданного развода с третьей женой Ольгой Абрамовой, Сергей Шнуров решил обновить состав своей группы «Ленинград» и возобновить концертную деятельность. В СМИ появилась информация о том, что музыкант ведет переговоры с Инстасамкой, скандально известной певицей, чье настоящее имя — Дарья Зотеева, сообщает kp.ru .

Пресс-секретарь Шнурова, Дмитрий Гугучкин, подтвердил, что переговоры действительно проходят, хотя их результаты пока не известны. Текущая солистка Зоя останется в группе.

«Я не могу сказать подробности, но то, что у группы „Ленинград“ идут активные переговоры с Инстасамкой — это правда. Пока нет результатов этих переговоров, но скоро все будет известно. Нынешняя солистка Зоя также останется в группе, она никуда не денется. Сергей Шнуров никогда не прекращал концертную деятельность», — заявил представитель.

Неясно, будет ли сотрудничество включать совместную песню или несколько выступлений. Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что артисты уже готовят новый трек для слушателей.

Инстасамка прославилась не только музыкой, но и своими скандальными выходками. Публика помнит инцидент, когда она выгнала свою визажистку за опоздание. Кроме того, активисты пытались отменить ее концерты из-за ненормативной лексики в текстах, даже Екатерина Мизулина вмешивалась. Однако конфликт был улажен, и рэперша убрала нецензурные слова из своих песен.

Хотя Инстасамку критикуют за использование фонограммы и отсутствие музыкальных навыков, это не мешает ей иметь множество поклонников. Ее трек «За деньги да» стал одним из самых популярных в 2023 году.