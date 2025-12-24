сегодня в 13:04

Члены группы «Каста» окончательно избавились от бизнеса в России

Члены группы «Каста» окончательно разорвали связи с Россией. Рэперы полностью избавились от бизнеса в стране, сообщает SHOT .

Первым ИП ликвидировал Хамиль (Андрей Пасечный). Это произошло в 2024 году.

В июле 2025 года бизнес закрыл Михаил Епифанов, известный как Шым. За ним, в середине августа, ликвидировал свою компанию Влади* (Владислав Лешкевич*).

Накануне от ИП в сфере исполнительских искусств избавился и Змей (Антон Мишенин).

Группа «Каста» уехала за границу после начала СВО. Змей перебрался в Турцию, Шым и Хамиль — в Португалию, Влади* — на Кипр. Они продолжают выступать, а часть вырученных средств отправляют на нужды ВСУ.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента на территории России.

