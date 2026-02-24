«Чистые отношения»: Дмитриенко ответил на слухи о пиар-романе с Пересильд

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко ответил на слухи о заключении пиар-контракта с актрисой Аней Пересильд. Хейтеры не могут поверить в искренность чувств знаменитой пары, сообщает «Звездач» .

У пользователей Сети вызвало недоверие тот факт, что Дмитриенко и Пересильд продолжали скрывать свои отношения, хотя публике было очевидно — они пара. Певец отметил, что им хотелось дать больше времени общению.

Он также подчеркнул, что является лидером по характеру, при этом Пересильд обладает такими же качествами. Таким личностям сложно прийти к компромиссу во многих вещах.

«Люди как думают, так они и думают: у нас нет ни контракта, ничего, у нас есть чистые человеческие классные отношения», — высказался артист в интервью «Вписке».

В материале РИАМО — о юной актрисе Анне Пересильд, которая часто оказывается в эпицентре скандалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.