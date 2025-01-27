Бывший адвокат Ефремова оценил шансы актера выйти по УДО

Бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин уверен, что у актера есть высокие шансы на условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии, сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что артисту не стоит бояться отказов, наоборот, нужно продолжать добиваться освобождения, чтобы вернуться к детям и к творческой деятельности. Алешкин подчеркнул, что бездействие — хуже отказа, поэтому необходимо подбодрить Ефремова.

«Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — добавил Алешкин.

Он также назвал Ефремова талантливым актером и пожелал ему скорейшего освобождения и творческих успехов. Адвокат уверен, что после отбывания наказания Михаила Олегович останется востребованным в профессии.

При необходимости Алешкин готов помочь артисту с оформлением УДО. Однако юрист добавил, что пока не получал таких предложений от Ефремова.

Ранее стало известно, что к находящемуся в колонии актеру выстроилась очередь из режиссеров для проведения проб, а его рабочий график наполовину составлен до 2027 года.

В сентябре 2020 года Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП. Он в пьяном виде устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы, погиб мужчина. Позже актеру сократили срок до 7,5 лет тюрьмы.