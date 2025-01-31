Был инвалидом детства: Азамат Мусагалиев признался в проблемах со здоровьем

Комик и ведущий Азамат Мусагалиев мог погибнуть в детстве. У него тяжелая болезнь — бронхиальная астма, сообщает Super со ссылкой на информацию из авторского драмеди-сериала «А.М».

Мусагалиев признался, что в детстве он старался как можно меньше шевелиться. С каждым движением у него появлялись сильный кашель, одышка. Мать говорила, что недуг может оказаться смертельным.

Болезнь у Мусагалиева была настолько тяжелой, что он получил статус инвалида детства. Ему даже выдали соответствующее удостоверение.

«Каждый год во время моей бронхиальной астмы мне нужно было проходить медицинскую комиссию», — добавил Мусагалиев.