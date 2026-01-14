Бузова рассказала, почему не все мужчины готовы быть рядом с ней

Телеведущая и певица Ольга Бузова накануне 40-летия поделилась мыслями о карьере, личной жизни и отношении к мужчинам в интервью «Комсомольской правде», сообщает kp.ru .

Звезда отметила, что ее насыщенный рабочий график и постоянные съемки не мешают сохранять популярность у зрителей и подписчиков. В прошлом году она третий раз подряд была признана лучшей телеведущей по версии читателей «Комсомольской правды». По словам Бузовой, для нее важна любовь аудитории, а конкуренцию она ощущает только самой с собой.

Артистка призналась, что успех требует жертв: «Моя жизнь мне не принадлежит. Я выбираю профессию». Она рассказала, что не обращается к психологам и предпочитает самостоятельно разбираться с трудностями. Бузова подчеркнула, что не верит в гадания и астрологию, а опирается только на собственные чувства и действия.

Говоря о личной жизни, телеведущая отметила, что не считает финансовое положение мужчины главным критерием.

«Мне главное, чтобы любовь была, а там мы решим, я всегда помогу», — пояснила она.

Бузова добавила, что хочет восхищаться мужчиной и учиться у него, а не считать представителей сильного пола слабыми.

В интервью артистка также рассказала о съемках в фильме «Равиоли Оли», своем отношении к дружбе и поддержанию формы. Она призналась, что с годами стало сложнее следить за фигурой, звезда старается ограничивать себя в еде и заниматься спортом. Бузова подчеркнула, что ценит искренние отношения и не держится за людей, которые не отвечают взаимностью.

Телеведущая отметила, что с соведущим Михаилом Галустяном у них бывают споры, но они всегда сохраняют уважение и дружбу.

