«Брысь отсюда!»: сбежавшая из РФ Хаматова получила неприветливый прием в Израиле

Чулпан Хаматова столкнулась с хамством публики в Израиле после отъезда из РФ

Творческая карьера актрисы Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции, продолжает сталкиваться с серьезными проблемами за рубежом. После невосприимчивого отношения публики в Латвии артистка столкнулась с негативной реакцией в Израиле, пишет «Царьград» .

Как выяснилось, спектакль «Записки сумасшедших», который Хаматова привезла в Тель-Авив вместе с режиссером Дмитрием Крымовым и актером Максимом Сухановым, также не нашел отклика у местной публики. Более того, реакция зрителей была крайне неприязненной.

«Брысь отсюда! Это наглость и хамство! Хаматова пробила дно своим желанием навязаться зрителю в Европе», — звучали возмущенные комментарии из зала.

Зрителям не понравилось несоответствие высоких цен на билеты и качества спектакля.

Ситуация с Хаматовой наглядно демонстрирует, что для сбежавших из РФ представителей «творческой интеллигенции» реальность «свободного Запада» оказывается совсем иной, чем они ожидали: вместо мировой славы и богатства их поджидают жесткая конкуренция и презрение.