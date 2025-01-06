«Бруталист» стал обладателем «Золотого глобуса» как лучшая драма

Картина «Бруталист» американского режиссера Брэйди Корбета удостоилась престижной награды «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — драма». Эта работа была признана жюри одной из наиболее значимых кинопремьер года, сообщает «Интерфакс» .

В понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы («Золотой глобус»).

Также Эдриан Броуди, исполнивший главную роль в фильме, был отмечен наградой как лучший драматический актер.

В борьбе за звание лучшего фильма в категории драмы «Бруталист» обошел такие значимые работы, как «Дюна: Часть вторая», «Конклав», «Совершенный незнакомец», «Мальчишки из „Никеля“» и «5 сентября».

Актриса Фернанда Торрес была удостоена престижной награды за исполнение главной роли в фильме «Я все еще здесь» бразильского режиссера Вальтера Саллеса. «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» досталась картине «Эмилия Перес» французского режиссёра Жака Одиара.

В номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» особое внимание привлекли кинокартины «Анора», «Претенденты», «Настоящая боль», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Кроме того, премия «Золотой глобус» отметила выдающиеся достижения актеров в комедиях и мюзиклах. Награда за лучшую мужскую роль досталась Себастьяну Стэну за его работу в фильме «Другой человек». Что касается женской роли, то здесь победила актриса Деми Мур, сыгравшая главную роль в фильме «Субстанция».

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов не стал лучшим в номинации за роль второго плана премии «Золотой глобус». Он был номинировал за игру в фильме «Анора», получивший главную премию на Каннском кинофестивале.