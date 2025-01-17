Брюс Уиллис впервые появился на публике после постановки страшного диагноза

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Смертельно больной Брюс Уиллис пообщался с пожарными в Лос-Анджелесе

Страдающий деменцией актер Брюс Уиллис в первый раз появился на публике после постановки диагноза. Он пообщался со спасателями в Лос-Анджелесе, сообщает URA.RU .

В 2023 году актеру диагностировали лобно-височную деменцию. Он оставил кинематограф, перестал выходить в свет. Подробностями состояния звезды «Крепкого орешка» постоянно делятся его родные. Они также регулярно выкладывают в соцсети снимки с ним.

Так, супруга актера Эмма Хеминг Уиллис поделилась видео, на котором запечатлено, как Уиллис общается со спасателями Лос-Анджелеса. Отмечается, что это первый выход актера на публику после постановки диагноза.

Уиллис поблагодарил спасателей, ликвидирующих последствия пожаров в Калифорнии. Актер охотно фотографировался с пожарными и полицейскими, пожимал им руки.

Ранее Уиллиса засняли в Калифорнии, когда он сидел на пассажирском сиденье автомобиля. Актер выглядел умиротворенным.