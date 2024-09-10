Страдающего деменцией Брюса Уиллиса засняли в Калифорнии

Страдающего деменцией и афазией 69-летнего Брюса Уиллиса заметили в Калифорнии в воскресенье. Поклонники запечатлели, в каком состоянии актер находился в тот момент, сообщает РЕН ТВ .

Фото звезды опубликовало издание Daily Mail. На снимках Уиллис сидит на пассажирском сиденье автомобиля. Он одет в полосатую рубашку и в черную бейсболку. На фото актер выглядит умиротворенным.

Недавно дочь актера Румер заявила в соцсетях, что ее отец чувствует себя хорошо и проводит время со своей внучкой. Он находится в окружении семьи, которая продолжает поддерживать его.

В апреле 2022 года семья Уиллиса объявила, что актер страдает от афазии — заболевания, нарушающего когнитивные способности. Ему пришлось оставить карьеру. В 2023 году у актера диагностировали лобно-височную деменцию.

Семья Уиллиса стремится привлечь внимание к болезням, с которыми сталкивается актер. Родные звезды надеются, что это поможет в поисках путей лечения и поддержке других людей, страдающих от этих заболеваний.