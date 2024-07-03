Большой «Фестиваль Детства» проходит с 3 по 7 июля на Тверском бульваре в Москве

В столице на Тверском бульваре с 3 по 7 июля проходит «Фестиваль Детства». Мероприятие можно посетить каждый день в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Фестиваль Детства» проходит в рамках проекта «Лето в Москве», который реализуется при поддержке городского правительства. Гостей мероприятия ждет масса интересных активностей.

Мастер-классы для детей

3 и 5 июля в 15:00 юных москвичей и гостей города приглашают расписать маркерами керамическую кружку с игрушками. Для декора будут использованы специальные фломастеры. Опытные преподаватели помогут ребятам создать настоящий шедевр.

4 июля в 17:00 и 6 июля в 15:00 состоится мастер-класс по росписи деревянных ложек. Дети нарисуют на них мордочки любимых животных.

6 июля в 13:00 и 7 июля в 17:00 можно создать собственную кукольную вселенную и научиться декорировать фетром.

6 июля в 14:00 и 7 июля в 13:00 ребята распишут разноцветные веера в стиле анималистики. Преподаватели помогут создать диковинных птичек и бабочек.

Семейные чтения сказок Пушкина и детские НЕкниги

Ежедневно с 15:00 по будням и с 12:00 по выходным на Тверском бульваре будут возрождать традицию семейных чтений. Уже несколько столетий дети обожают сказки Александра Сергеевича Пушкина. Более того, они могут самостоятельно создать афиши сказок к постановкам.

В дни фестиваля на Тверском бульваре будут продавать лучшие книги всех времен для детей. Здесь же можно приобрести «НеКнижку» — сказки с множеством вариантов игр, куклами-персонажами и интерактивными элементами.

Например, большой pop-up дом понравится ребенку любого возраста. Издание отлично развивает мелкую моторику, речь, восприятие и мышление. При этом такой «Теремок» легко собирается, его можно брать с собой в поездки.

Еще одна интересная книга предназначена для театра теней. Она может визуализировать главные образы литературы. Также ребят ждут 3D-игрушки и фигурки из дерева, конструкторы, головоломки, поющие чаши, воздушные шары и бубны.

Необычные театральные представления

Необычные театральные коллективы бесплатно выступят для детей на расстоянии вытянутой руки, без сцен и подмостков. Представления пройдут у памятника Сергею Есенину и возле монумента Клименту Тимирязеву.

6 и 7 июля в 18:00 артисты театра «Каникулы Про» перенесут зрителей в комнату ребенка, где оживут все игрушки. Герои пьесы удивительно похожи на персонажей Вячеслава Полунина. Они расскажут о любви, доброте и дружбе.

6 июля и 7 июля в 19:00 выступят мимы и эквилибристы театра «Сосферас». Они покажут трагическую пантомиму «Цветной бум». Артисты будут одеты в яркие костюмы, выполненные вручную с помощью специальных технологий.

6 июля в 19:00 и 7 июля в 17:00 театр «ДаМы» перенесет гостей в страну сладостей Шоконфетию. Дети узнают, чем закончился спор Короля Шоколада с Феей Конфет.

Спорт для детей

3 июля в 18:00 ребята смогут освоить основы футбольного искусства. 4 июля в 15:00 — научатся силовым трюкам, а 5 июля в 18:00 — акробатике.

6 июля в 18:00 стартуют спортивные соревнования, а 7 июля в 17:00 желающих приглашают освоить бачату.

Проект «Лето в Москве» объединяет все виды сезонной активности. В столице на протяжении 100 дней проходят более 40 различных мероприятий для гостей всех возрастов.