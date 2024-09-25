Большое потрясение: Немоляева прокомментировала смерть Романа Мадянова

Звезда отечественного кино Светлана Немоляева прокомментировала смерть заслуженного артиста России Романа Мадянова. По словам актрисы, ее покойный коллега был талантливым и веселым человеком, сообщает Общественное Телевидение России .

«Я должна сказать, он был очень хороший, юморной, такой славный малый, талантливый парень. Мне, например, он очень был симпатичен, просто очень симпатичен, и он какой-то был такой работящий. Он любил очень много работать, любил репетировать, любил играть. Он никогда не отказывался», — сказала Немоляева.

По словам артистки, событие стало для нее большим потрясением.

Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет. Киноактер скончался в своей квартире в московском районе Новогиреево.

Мадянов сыграл яркие роли в ряде известных отечественных фильмах и сериалах, среди которых «Легенда № 17», «Левиафан», «Весенние перевертыши», «По щучьему велению», «12», «Солдаты» и другие.