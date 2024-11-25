Более миллиона рублей разыграют на V Москвоской неделе интерьера и дизайна

С 29 ноября по 2 декабря 2024 года пройдет V Московская неделя интерьера

С 29 ноября по 2 декабря 2024 года пройдет V Московская неделя интерьера и дизайна, в рамках которой участники и партнеры выставки организуют розыгрыши ценных призов, включая дизайн-проекты, уникальные предметы интерьера и денежные сертификаты.

Торговый комплекс «Каширский двор» предложит четыре сертификата по 200 000 рублей на продукцию своих брендов, а победителей объявят на главной сцене в течение всех дней мероприятия. Компания «Шатура» разыграет сертификат на 100 000 рублей, который случайно достанется одному из посетителей 2 декабря.

В зоне консультаций «Уютная квартира» под руководством Натальи Преображенской пройдет конкурс с призом — 2D-дизайн-проектом комнаты до 30 квадратных метров. Также компания VEROL проведет викторину с сертификатами на 30 000 и 20 000 рублей и интерьерными наклейками. Все конкурсы требуют присутствия на выставке.

Мероприятие соберет более 1000 производителей мебели, а его темой станет сочетание русского классического стиля и современных трендов. Посетители смогут участвовать в мастер-классах, розыгрышах и экскурсиях. Регистрация на сайте обязательна, участие бесплатное.