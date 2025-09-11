Более чем в 60 парках Подмосковья пройдет спортивное мероприятие «Парковый кросс»

13 сентября, в субботу, более чем в 60 парках Московской области пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Парковый кросс». Гости примут участие в забегах «Скорость природы», мастер-классах от профессиональных спортсменов, эстафетах для детей «Чемпионы» и других активностях. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, Городской парк Чехова подготовил для гостей разминку от мастера спорта России по спортивной борьбе Михаила Авдаляна, массовый забег, спортивные эстафеты и состязания для детей. Также пройдет открытый турнир по шахматам.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гостей приглашают на флешмоб-разминку, турнир на меткость для детей и мастер-класс по рубке шашкой. Гости парка ознакомятся с фотовыставкой, посвященной спортсменам округа.

Парк «Детский городок» Щелкова подготовил разминку, мастер-класс от профессионального спортсмена по джампингу, забег и занятие йогой. Юных гостей парка приглашают принять участие в спортивной эстафете. Посетители смогут посоревноваться на меткость в корнхолле, дартсе и сыграть в шашки.

Городской парк Каширы проведет для гостей утреннюю разминку для всей семьи, занятие йогой на свежем воздухе и спортивную эстафету. Помимо этого, всех желающих приглашают сыграть в гигантскую дженгу, настольный теннис и дартс.

Во Фрязинском лесопарке гости могут принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и мастер-классе по боксу. Будет работать фотовыставка, посвященная достижениям спортсменов летних видов спорта.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.