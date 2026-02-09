Более 9,5 тыс человек приняли участие в Дне зимних видов спорта в парках Подмосковья

Общеобластное спортивное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко Всемирному дню зимних видов спорта, прошло 7 февраля в 61 парке Подмосковья и собрало свыше 9,5 тысячи участников, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 7 февраля, в 61 парке Московской области состоялось массовое спортивное мероприятие «Спорт для всех», посвященное Всемирному дню зимних видов спорта. Гости парков участвовали в лыжных эстафетах, встречах с известными спортсменами и показательных выступлениях по зимним видам спорта.

В парке имени Н. Островского в Ступино прошли хоккейный турнир среди любителей, «веселые старты», мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству и тематическая викторина. В парке Мира Мытищ посетители участвовали в эстафете «Гонка героев», турнире по керлингу и комическом волейболе.

Раменский городской парк организовал лыжные эстафеты, «веселые старты» и мастер-класс по фигурному катанию, а также фотовыставку о спортсменах округа. В парке имени В. Талалихина в Подольске прошли массовая зарядка, спортивные эстафеты и забег. Гости встретились с заслуженным мастером спорта России Юлией Гущиной, которая рассказала о технике бега и провела серию упражнений.

В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне состоялись спортивная разминка, командные соревнования и мастер-классы по лыжному спорту и фигурному катанию. Работала тематическая фотозона «Мой спортивный момент».

Организаторами выступили министерство культуры и туризма, министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.