Более 85 тыс человек отпраздновали День России в парках Подмосковья

12 июня в 87 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», приуроченное ко Дню России. Для жителей и гостей региона организовали мастер-классы по народным ремеслам, выставки этнокостюмов, концерт творческих коллективов «Таланты России», театральное шествие и многое другое. Всем участникам праздника раздавали триколорные ленточки. Мероприятие посетили более 85 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в сквере им. Зайцева в Коломне работали интерактивные площадки и фотолокации «Триколор моей страны». Для всех желающих провели мастер-класс по историческим танцам и изготовлению броши из триколорной ленты, выставку-продажу изделий ручной работы и народных промыслов. В завершении мероприятия прошла концертная программа.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне прошел масштабный велопробег «Путешествие по России». Юные посетители участвовали в анимационной программе с участием ростовых кукол, мастер-классах по народным промыслам и театрализованном представлении. Украшением мероприятия стала концертная программа ведущих творческих коллективов города.

Парк «Свердловский» в округе Лосино-Петровский провел для всех желающих открытый микрофон «Читающая Россия» и флешмоб «Мы — молодежь России». В вечерней программе гостей порадовали отчетным концертом «Симфония под открытым небом» духового оркестра ДШИ им. И. Ф. Обликина.

В Зарайском центральном парке состоялись торжественное шествие с флагом России, праздничный концерт и мастер-класс по росписи матрешки. Для детей и взрослых провели опрос-викторину на знание истории России и пригласили раскрасить гигантскую карту России.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха провел уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги, а также тематические мастер-классы. В рамках праздника прошла концертная программа и работала ярмарка мастериц.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.