Более 56 тыс человек посетили открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

1 декабря, в понедельник, в 85 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». В парках зажгли иллюминацию и новогодние ели, запустили катки и другие точки активного зимнего отдыха. Гости приняли участие в массовом флешмобе «Зимняя сказка», посетили световые представления и праздничные концерты. В парках открылись резиденции и почты Деда Мороза, более 56 тыс. человек посетили мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне состоялось театрализованное представление «Ключ зимы» и новогодняя интерактивная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. На Молодежной поляне прошло ледовое представление «Бременские музыканты». Особым сюрпризом для жителей и гостей города стала встреча с братьями Сафроновыми на стадионе «Волна», где они показали свою иллюзионную программу.

В Наташинском парке Люберец прошли концертно-игровая программа «Зимние забавы», фотосессия со сказочными персонажами, турнир «Баскетлед» и массовые катания на льду. Гости посетили открытие Резиденции и Почты Деда Мороза и отправили свои первые письма главному волшебнику.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организовали анимационно-игровую программу от Деда Мороза и Снегурочки, творческие мастер-классы и театрализованную программу «Снежная сказка». Все желающие написали письмо Деду Морозу, прокатились на верблюде и согрелись на праздничном чаепитие.

В парке Мира Мытищ прошли хороводы и игры с Дедом Морозом, танцевальный батл со сказочными героями, спортивные эстафеты и творческий мастер-класс «Подарок Деду Морозу». Также состоялись открытие зимнего катка и выступление шоу-проекта «Саламандра».

Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске провел праздничный парад с героями русских сказок и творческий мастер-класс «Елочная игрушка». Гости посетили интерактивную программу «Как Емеля ходил за елкой» и мастер-класс по фигурному катанию.

В детском городке «Сказочный» в Красногорске состоялась интерактивная программа «Новый год у ворот». Гости парка увидели выступление духового оркестра Дедов Морозов и получили сладкие сюрпризы.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.