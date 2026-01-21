Более 65 парков Подмосковья проведут спортивные мероприятия ко Дню студента 25 января

Более 65 парков Московской области 25 января организуют спортивные и культурные программы, посвященные Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

25 января в более чем 65 парках Подмосковья пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Зачетный парк», приуроченное ко Дню российского студенчества. Гостей ждут концерты, дискотеки, квесты, соревнования на льду, посиделки у огня «Вечер уличных историй» и интерактивная программа «Счастливый билет». Для всех желающих будут работать самоварные станции и фотозона «Студенческий стиль».

В парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе состоятся танцевальный марафон, беспроигрышная лотерея и мини-футбол. Также пройдут дружеские состязания на льду и презентация «Абрамцевских самоварных станций».

Парк «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе подготовил праздничный концерт, массовый флешмоб, спортивную интерактивную программу, квест «Битва старост» и мини-футбол. Гости смогут согреться в зоне теплого очага.

В парке Мира в Коломне пройдет массовое катание на коньках и командное соревнование по лазертагу.

В Центральном парке Лобни состоятся дискотека на льду, спортивные соревнования, интерактивная программа «Счастливый билет», интеллектуальная игра и мастер-класс по изготовлению значков.

В парке им. В. Талалихина в Подольске запланированы состязания на льду, игровая программа «Счастливый билет», интерактивная зона «Опять сессия», тематическая фотозона и праздничная ярмарка.

Организаторами выступают министерство культуры и туризма, министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.