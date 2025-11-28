сегодня в 03:57

Более 600 участников собрал XII фитнес-фестиваль в Фрязино

В городском округе Фрязино состоялся XII ежегодный гала-концерт фитнес-фестиваля, в котором приняли участие более 50 команд из 24 муниципальных образований Московской области. Общее количество участников мероприятия составило порядка 600 человек, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фестиваль представляет собой уникальный формат мероприятия, демонстрирующий весь спектр работы школьных команд в фитнес-дисциплинах. В рамках программы выступили коллективы с 1 по 11 классы, представившие номера в различных направлениях фитнеса, включая чирлидинг, ритмическую гимнастику, классическую и танцевальную аэробику.

По результатам конкурсной программы в направлении «Ритмическая гимнастика» в номинации «Звездочки фестиваля» победу одержала команда «Пятерочка» МБОО СОШ № 5 под руководством учителя физической культуры Прониной Ирины Валерьевны. Для коллектива это было первое участие в фестивале.

Команда МБОО «Гимназия» в составе коллектива спортивного бального танца «Не балет» под руководством Масловой Анны Александровны стала лучшей в номинации «Танцуй, Россия!». Яркое выступление коллектива получило высокую оценку зрителей и членов жюри.

Команда «Лицеисты» МБОО «Лицей» под руководством Лебедевой Лилии Олеговны, являющаяся наиболее опытным участником фестиваля, продемонстрировала высокий уровень подготовки и была удостоена первого места в номинации «Оригинальная хореография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.