Более 600 мероприятий проведут в Москве в Дни культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия в столице пройдут с 18 апреля по 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В программу мероприятия включили около 300 памятников старины. Организаторы планируют провести более 600 мероприятий.

Цель Дней исторического и культурного наследия — показать, как московские памятники интегрировали в современную жизнь мегаполиса.

Москвичи и гости города смогут познакомиться в том числе с сохранившими свои исторические функции зданиями. Среди них — дом-коммуна, в котором располагается студенческое общежитие.

Ранее стало известно, что в Москве в порядок приведут территории четырех медучреждений. В их число попал Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой.