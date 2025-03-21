Более 50 мероприятий пройдет в Петербурге на фестивале «Детские дни»
Семейный фестиваль «Детские дни» пройдет в Северной столице до 30 марта
Фестиваль «Детские дни» пройдет в Северной столице в дни весенних, с 22 по 30 марта, в программе — более 50 мероприятий для детей и родителей, сообщает газета «Петербургский дневник».
Организаторы запланировали музейные маршруты, экскурсии в игровой форме, мастер-классы, лаборатории. Мероприятия пройдут на 44 городских площадках. В рамках фестиваля можно будет принять участие в игре-путешествии.
Изучить программу и выбрать, что интересно посетить, можно на сайте museum12345.ru.
Фестиваль, целью которого стало вдохновить родителей на досуг с детьми, проводится с 2005 года. А еще опыт Петербурга успешно переняли в Перми, Екатеринбурге, Калининграде и Владивостоке.