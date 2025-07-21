Более 40 тыс человек посетили мероприятие «Ночь в парке» в Подмосковье

В выходные в 57 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Для гостей работали поэтические площадки «Читаем под сиянием луны», прошли вечерние экскурсии с фонариками, пикники и медитации, а также бесшумные дискотеки в наушниках и концертные программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Зарайском центральном парке для юных посетителей провели анимационную программу и открыли лабораторию совместного рисования. Для гостей организовали выставку автомобилей, стрит-арт выставку и вечер караоке. Также в рамках мероприятия состоялись концертно-развлекательная ретропрограмма при участии творческих коллективов округа.

В городском парке Чехова открыли несколько тематических локаций по интересам и организовали концерт рок-группы «Вираж». Украшением мероприятия стали световое выступление театра огня и света «Феникс» и пиксельная программа от Revolution Show.

Парк «Сестрорецкий» в Клину организовал для гостей квест «В тени парковых аллей», познавательный квиз и пикник под открытым небом. Все желающие смогли посетить творческую зону и раскрасить полотна известных импрессионистов.

Парк семейного отдыха Дубны провел для гостей мастер-классы по прикладному творчеству и кулинарный мастер-класс. Посетители приняли участие в вечерней экскурсии с фонариком, медитации «Энергия ночи» и бесшумной дискотеке в наушниках. Завершилось мероприятие кинопоказом фильма «Офелия».

В парке «Дулевский» Ликино-Дулева прошли пенная дискотека, фестиваль красок Холи, арт-пикник и медитация «Энергия ночи». Завершилось мероприятие огненным представлением от театра оригинального жанра Magic fire.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.