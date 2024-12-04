Более 4 тыс мероприятий запланировано в Домах культуры Подмосковья в 2025 году

В 887 культурно-досуговых учреждениях Московской области начался марафон новогодних мероприятий и представлений. Посетителей домов культуры Подмосковья ждут фотозоны, нарядные елки и миллионы праздничных огней, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего для жителей и гостей региона запланировано более 4 тысяч мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. На утренники и праздники будут приглашены семьи военнослужащих-участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенные группы населения.

В оформлении домов культуры было задействовано более 2 тысяч километров гирлянд, около 100 тысяч новогодних игрушек, более тысячи световых инсталляций, около 1,5 тысяч елок, почти 500 снеговиков и не менее 300 бантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.