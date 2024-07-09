Более 4 тыс человек посетили гастрофестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье

В парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе 6 июля состоялся девятый традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Его посетили более 4 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей провели насыщенную развлекательную программу. На фестивале организовали специально оформленные фотозоны, парад вареньевых шляпок и парад бабушек, ставший одним из главных событий мероприятия. Помимо этого, на празднике прошел вернисаж варенья, где все желающие смогли продегустировать его уникальные вкусы. Так, гостям предлагалось оценить варенье из роз, кабачков, тыквы, огурцов, еловых шишек, а также принять участие в его приготовлении.

Для детей была организована отдельная игровая программа, в которую вошли чтение сказок и танцевальные мастер-классы.

Фестиваль «Вар-Варенье» проходит в Подмосковье с 2016 года. В начале 2024 года проект занял 1-е место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Помимо этого, фестиваль является обладателем множества международных и региональных наград.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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