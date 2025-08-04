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Более 30 тыс человек посетили мероприятие «Культурный код Подмосковья»

В выходные в 85 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Гости посетили экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», тематические фотовыставки и концертные программы, а также приняли участие в квестах и поэтических выступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

В городском парке Шаховской прошли мастер-классы по игре на народных инструментах, рисованию по дереву и изготовлению ручной куклы. Гости посетили лекцию-прогулку по аллее военной техники и продегустировали кашу из чугунков.

Городской парк Павловского Посада организовал для посетителей выставку местных художников «Городские летописи» и мастер-класс по созданию традиционного рисунка по мотивам павловопосадских платков. Все желающие посетили познавательную экскурсию и ярмарку народных ремесел. В завершении мероприятия — концерт артистов Владимирской областной филармонии.

В парке «Фабричный пруд» Реутова провели экскурсию, открыли фотовыставку «Любимые места Реутова», расписали матрешек и ракеты. Также в рамках мероприятия состоялась фольклорная программа «Поет душа России».

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске открыли литературную гостиную, провели модный показ и «Имидж-сессию». Гости приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, декорированию цветным песком и изготовлению кулонов и браслетов. Завершилось мероприятие концертной программой «Звук родной земли».

Парк имени В. Талалихина в Подольске открыл для гостей интерактивную площадку и провел флешмоб «Радость движения». В рамках концертной программы на сцене парка выступили солисты Подольской филармонии.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.