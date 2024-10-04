Более 260 часов сценической программы ждет гостей «Золотой осени» в Москве

Более 260 часов сценических мероприятий ждет гостей в рамках фестиваля «Золотая осень», который пройдет с 4 по 13 октября в Москве, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Событие проведут на порядка 30 площадках практически по всей столице. Гостей ждут яркие театральные представления, концертные выступления известных кавер-групп и артистов и даже рыбные поединки. Подробности можно узнать на сайте.

4 октября на новой площадке на улице Краснодарской заработал уникальный проект классической музыки «Опера в сердце». В этот же день с 17:00 в Зеленограде в рамках фестиваля выступила артистка Маша Кольцова. Кроме того, в 18:00 на подмостки на Тверской площади вышел Top5CoverBand.

5 октября в 17.00 на центральной площадке для гостей выступит кавер-группа Vibe Dance. 6 октября в это же время свою программу предложит Black tie. На Ореховом бульваре в субботу в 17.00 выступят артисты известного коллектива «Республика».

В этот же день в 17.00 в проезде Серебрякова выступят солисты группы «Полина В Полет». Коллектив исполняет авторские песни в стиле урбанистического дэнса с элементами латино и симфо. 6 октября в 17:00 на улице Теплый стан для посетителей площадки «Золотой осени» исполнит свои хиты Миша Житов. На Краснодарской улице 11 октября в 17.00 выступит ансамбль «Белое злато».

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Также обширная театральная программа подготовлена для детей. Так, на Тверской площади 5 октября в 16.00 уличный театр Happy People покажет «Скоморошьи сказы. Осенние небылицы». В этот же день на улице Грекова в 17.00 про «Домовенка Кузю» расскажут артисты Пушкинского музыкально-драматического театра.

В сквере у метро Некрасовка 6 октября в 16.00 «Сказку про репку» продемонстрирует Московский детский театр марионеток. На улице Авиационной в этот же день в 17.00 артисты театра Parabasis расскажут, «Как Иван счастье искал». Также популярные артисты выступят на площадках в Москинопарке в Юрово 12 и 13 октября.

Кроме того, гостей фестиваля приглашают посетить два рыбных рынка в столице. Кулинарные битвы пройдут в «Митино Парке» 5 октября в 15.00 и 6 октября в 14:00.

Также кулинарные битвы пройдут на рыбном рынке «Москва — на волне» на Новоухтомском шоссе 5 октября в 16.00 и 6 октября в 15.00