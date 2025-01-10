Более 2,5 тыс гостей побывали в музее Чехова «Мелихово» в новогодние каникулы

В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов в новогодние каникулы состоялись традиционные праздничные гуляния. В дни новогодних праздников музей-заповедник посетили свыше 2,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили обширную развлекательно-познавательную программу. На большой поляне прошли игры и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В творческой мастерской большие и маленькие посетители создавали украшения для елки. Уникальные изделия ручной работы в подарок себе и близким можно было приобрести на ярмарке мастеров.

Музыкальную программу составили выступления ансамбля «Совечера», а также популярные песни разных лет в исполнении артиста Москонцерта Сергея Борзова.

Инсценировки произведений А. П. Чехова в исполнении артистов Мелиховского театра традиционно пользовались популярностью и прошли при полных залах.

Экскурсии в мелиховской школе, в амбулатории, в экспозиции «Кухня писателя» и на выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!» познакомили посетителей с жизнью и творчеством Антона Павловича, укладом и бытом чеховской семьи в усадьбе Мелихово, а также с историей самой усадьбы и экспонатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.