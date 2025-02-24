Более 25 регулярных мероприятий пройдут в парках Серпухова

МАУК «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей Серпухова посетить еженедельные мероприятия. Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям — суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку точно сможет зарядить хорошем настроением и порцией оздоровления.

Любителей танцев мы приглашаем на мастер-класс по историческим танцам. Мастер-классы по историческим танцам предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох, освоив танцевальные традиции, сохранившиеся сквозь века. Участники смогут изучить основные элементы различных стилей танца, таких как барочный, викторианский или средневековый, и открыть для себя не только технику движения, но и культуру, сопровождающую каждую эпоху.

А в пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут веселые разминки, игровые программы, интеллектуальные викторины. Пока взрослые гуляют и наслаждаются природой, ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах, и, конечно же, провести время весело и с пользой.

2 марта в парке им. Олега Степанова и парке «Питомник» пройдут Масленичные гуляния.

Для жителей и гостей города подготовлена увлекательная праздничная программа: концертная программа, театрализованные гуляния, самоварная станция, полевая кухня, раздача блинов, мастер-классы по созданию оберега, народные игры и забавы и, конечно же, закончится праздник ярким, зажигательным фаер-шоу.

Это отличная возможность для всей семьи провести время на свежем воздухе, насладиться традиционными русскими развлечениями и поучаствовать во всех праздничных мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.