сегодня в 19:14

Более 2,5 млн человек посетили фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продолжается. Только за первые две недели мероприятие успели посетить 2,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

11 площадок растянулись от ВДНХ до нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Здесь проходят лекции, выставки и интерактивные программы.

Посетители мероприятий могут ознакомиться с планами развития мегаполиса. Также можно осмотреть технологические и спортивные кластеры, испробовать профессии будущего, пройти VR-тестирование и поболтать с роботами.

Ранее сообщалось, что гости выставки «Та самая Москва», которая проходит в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года.