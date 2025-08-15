Более 2,5 млн человек посетили фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
Фото - © РИА Новости, Максим Блинов
Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продолжается. Только за первые две недели мероприятие успели посетить 2,5 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
11 площадок растянулись от ВДНХ до нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Здесь проходят лекции, выставки и интерактивные программы.
Посетители мероприятий могут ознакомиться с планами развития мегаполиса. Также можно осмотреть технологические и спортивные кластеры, испробовать профессии будущего, пройти VR-тестирование и поболтать с роботами.
Ранее сообщалось, что гости выставки «Та самая Москва», которая проходит в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года.