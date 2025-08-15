Географическую карту метро будущего показали на форуме «Москва 2030»

Гости выставки «Та самая Москва», которая проходит в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», смогут увидеть уникальную географическую схему метро 2030 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На карте изображены все крупные столичные парки, ключевые магистрали, хорды и рокады, а также маршрут первого этапа ВСМ Москва — Санкт-Петербург. При этом на схеме показаны линии метро с привязкой к реальной городской планировке.

Также на карте впервые появились города, входящие в состав Центрального транспортного узла: Калуга, Тверь, Владимир и т. д. А еще на ней есть транспортные объекты, которые появятся в столице уже через 5 лет.

Некоторые принципы географической схемы легли в основу нового дизайна схемы метро, который был представлен перед открытием нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в городе до 2030 года откроют 31 станцию метро на новых и уже существующих линиях. Поэтому было принято решение развивать систему навигации.

Выставка «Та самая Москва» работает каждый день до 31 августа с 10:00 до 22:00, кроме понедельников. Вход свободный.