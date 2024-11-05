Более 23 тыс человек посетили парки Подмосковья в День народного единства

4 ноября в 76 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». На мероприятии побывали свыше 23 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы концертные программы, выставки, мастер-классы, викторины и другие активности, гостей угощали горячим чаем и предлагали отведать блюда разных народов России.

Так, в Дулевском парке, Орехово-Зуевский г. о., прошел конкурс-дефиле «Народное достояние». На нем участники показали рушник с блюдом в стиле разных национальностей России. Во время праздника работала площадка «ДивноВкусно», где гости дегустировали национальные блюда разных народов нашей страны. Посетители поучаствовали в мастер-классе «Ремесленный двор» и увидели трехчасовую концертную программу.

В Центральном парке Ногинска, Богородский г. о., прошли шествие в костюмах народов России и показательное выступление по шапочному бою. Для посетителей провели тематические мастер-классы. Одним из них стал мастер-класс по выпечке блинов от шеф-повара, участника телешоу «Битва шефов. 4 сезон», Кирилла Дорофеева.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, состоялось показательное выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков». Гости парка сделали памятные снимки в фотозоне от клуба исторической реконструкции «Варяг» и посетили выставку артефактов под открытым небом.

В парке «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о., состоялся праздничный кросс ГТО. Работники дома-музея поэта В. Ф. Бокова провели урок каллиграфии и рассказали об особенностях обучения грамоте на Руси. Посетителей угощали иван-чаем, ароматными пряниками и традиционным пловом из казана.

В парке «Победа», Талдомский г. о., прошел праздник народных игр «Старинные забавы». Гости парка участвовали в мастер-классах, где готовили и дегустировали рассольник и расписывали народные музыкальные инструменты.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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