Более 200 столичных учреждений культуры присоединятся к «Библионочи»

В Москве свыше 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и иных учреждений культуры поучаствует в ежегодной акции «Библионочь», которая состоится ночью с 20 на 21 апреля, сообщила заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Посещение всех мероприятий бесплатное, но на большую часть из них нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

«Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдет больше 1 тыс. мероприятий. Программа по традиции начнется с детского формата „Библиосумерки“ в 16:00. Для юных гостей городские площадки подготовят около 400 событий: спектаклей, читок, мастер-классов, интерактивных шоу и встреч с писателями», — заявила Сергунина.

В Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара пройдут интерактивное представление «Пикник для книг», постановка театра теней «Маугли», мастер-класс «Коллажи любимых сказок». Родителям редактор серии изданий «Учусь читать с Конни» Дарья Михайлова разъяснит, как максимально заинтересовать ребенка чтением.

Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Основная часть «Библионочи» стартует в 18:00 в библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина. Впервые здесь состоится торжественная регистрация брака. Церемония пройдет в старинном особняке XIX века, подарком для молодоженов станет фотосессия в исторических интерьерах.

Далее программа будет посвящена 225-летию со дня рождения поэта. Весь вечер его стихи будут читать студенты Государственного института русского языка им. Пушкина. В 22:00 начнется иммерсивный спектакль по мотивам цикла «Маленькие трагедии», в ролях — артисты Московского драматического театра им. С.А. Есенина.

Площадки «Библионочи» заработают во всех столичных округах. В 18:00 в библиотеке № 21 пройдет встреча с москвоведом Михаилом Жебраком, а в библиотеке №227 — мастер-класс по созданию книжки с объемными подвижными иллюстрациями.

В библиотеке №252 будут играть в исторические настолки, среди них — древнерусская «Мельница», шумерский «Ур» и африканская «Манкала».

Всех также приглашают на активности в библиотеку №4 им. Е.А. Фурцевой, библиотеки №150, 259, 119, библиотеку № 91 им. Э.Л. Войнич и смарт-библиотеку им. Анны Ахматовой.

Кроме того, в рамках акции с 18:00 будет вестись онлайн-трансляция. В эфире поучаствуют народная артистка России Лариса Долина, актеры Михаил Багдасаров и Василий Шмаков. В рамках проекта «Музыка и слово» прозвучат произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой. Выступления артистов дополнят вокальные номера.

В 2023 году события «Библионочи» посетило более 41 тыс. человек. Мероприятия подготовило около 160 площадок.