Более 16 тыс человек приняли участие в общеобластном мероприятии «Парковая атлетика»

26 апреля более чем в 65 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Парковая атлетика», в котором приняли участие более 16 тыс. жителей и гостей региона. Посетители парков участвовали в велозаездах, соревнованиях по спортивному ориентированию, увидели концерты «Зеленая весна». В рамках Всероссийского субботника прошли акции по посадке саженцев, по раздельному сбору мусора и другие активности, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, гости участвовали в северной ходьбе, плоггинг-забеге — беге трусцой, совмещенном со сбором мусора, субботнике и мастер-классе по созданию поделки из вторичных материалов. На мероприятии прошла творческая встреча с российской спортивной журналисткой, комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк. В рамках акции «Сад памяти» состоялось награждение работников муниципальных учреждений при участии главы городского округа Алексея Малкина.

Парк Мира, г. о. Коломна, провел для всех желающих спортивно-оздоровительную разминку, открытую тренировку по футболу и спортивные эстафеты для детей, а также скандинавскую ходьбу и мастер-класс по настольному теннису. Помимо этого, в парке все желающие участвовали в веселых стартах и акции по посадке саженцев.

В городском парке, г. о. Красногорск, прошли парковая зарядка, велосипедный рогейн (вид командных соревнований), состязания в крафтовых настольных играх и мастер-класс по фехтованию. Для всех желающих состоялась концертная программа и чаепитие на самоварной станции.

В Зарайском центральном парке посетители участвовали в спортивных эстафетах, товарищеском матче по футболу, скандинавской ходьбе и тренировке по настольному теннису. Все желающие участвовали в посадке саженцев и цветов.

В парке «Свердловский», г. о. Лосино-Петровский, провели открытую тренировку, соревнования по городошному спорту и спортивно-анимационную программу для детей. Для тех, кто интересуется вопросами здорового образа жизни, состоялись лекции и викторины от специалистов свердловской поликлиники.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства благоустройства, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.