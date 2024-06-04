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Более 150 мероприятий проведут в Москве в честь Дня молодежи

Москва станет одной из главных площадок празднования Дня молодежи в РФ. Для молодых людей организуют спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Всего мы готовим больше 150 различных событий. Например, состоится телемост между Москвой и Владивостоком — двумя молодежными столицами страны в 2024 году», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Различные события подготовят парки, библиотеки, культурные центры и иные пространства мегаполиса.

На «Ходынском поле» 29 и 30 июня пойдет масштабный фестиваль под девизом «Объединяем Россию!». В него войдут восемь тематических блоков.

На мероприятии выступят 100 лекторов и экспертов, проведут около 60 тренингов и лекций, порядка 30 творческих мастер-классов. Еще состоятся зарядка с известными атлетами, танцевальный флешмоб и т. д. В рамках фестиваля лучшие московские команды разыграют молодежный Кубок КВН.

Поклонников активного образа жизни приглашают на турнир по баскетболу, хоккейные тренажеры, показательные выступления и тренировки на ВМХ.