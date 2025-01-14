Более 15 тыс человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске

Завершился городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0», который проходил в Зарайске с 18 ноября 2024 года. За время работы фестиваля там побывали более 15 тыс. жителей и гостей Подмосковья, 5 тыс. из которых посетили фестиваль в дни новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более половины посетителей фестиваля — это жители Москвы и городов Подмосковья: Балашихи, Подольска, Орехово-Зуева, Каширы, Коломны, Луховиц, Серпухова, Ступина и других. Также многие приезжали из Рязани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Костромы, Ростова Великого, Красноярска, Тулы, Ефремова, Владимира.

«Фестиваль «Перезагрузка 2.0» проходил сразу на нескольких площадках Зарайска — сделать его общегородским, познакомить туристов с этим уникальным местом как можно ближе — все это было в числе главных задач. Символом перезагрузки городской территории стало новое арт-пространство «ЦЕХЪ», созданное в здании бывшего «Ашана», которое еще раньше было производственным помещением. Во время фестиваля в нем постоянно кипела жизнь — зрители могли не только прийти посмотреть созданную экспозицию, но и принять участие в мастер-классе, послушать лекции об искусстве. Зданий, которые могут получить второе дыхание в Зарайске еще достаточно, поэтому мы продолжаем работу и наряду с туристами активно приглашаем в город инвесторов. Крупные мероприятия, такие как прошедший фестиваль, служат в этой работе мощным импульсом», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В арт-пространстве «ЦЕХЪ» выставлялись картины современных художников из собрания ASKERI GALLERY. Также там проходили мастер-классы, лекции, образовательные программы, перформансы, создана инсталляция «Банки вдохновения», соавтором которой мог стать любой посетитель. Кроме того, гостей фестиваля активно привлекали к участию в творческих проектах, таких как раскрашивание большой панорамы Зарайска, созданной художником Максимом Гошко-Даньковым. Таким образом, каждый посетитель имел возможность внести свой вклад в создание произведения современного искусства.

Еще одной фестивальной площадкой стал Дом Мачтета, где также прошли выставка современного искусства, мастер-классы и образовательные программы.

В выставочных проектах фестиваля приняли участие более 250 работ от 50 художников. В их числе как признанные в мире мастера, так и молодые художники. Среди имен Юрий Купер, Анна Сладкова, Павел Полянский, Павел Киселев, Даниил Соболев, Михаил Блинов, Татьяна Бродская, Ирина Куб, Павел Баган, Дина Снегирева и другие.

Еще две важные локации фестиваля государственный музей-заповедник Зарайский кремль и Водонапорная башня, которая после реставрации получила новую жизнь и стала смотровой площадкой и арт-объектом. Здесь прошли спектакли-прогулки по городу от творческого сообщества МИРА и серия перформансов режиссера Нины Волленберг.

Начиная с 1 декабря 2024 года и до завершения фестиваля по выходным в Зарайске проходили тематические дни городов с развлекательной программой и ярмарками сувениров и локальных продуктов.

Для гостей подготовили насыщенную культурную, творческую и просветительскую программу. Состоялось 23 мастер-класса от ведущих художников, таких как Максим Гошко-Даньков, Маша Руденко, Алексей Головин, Максим Таран, Ксения Сандеско, Тимур Гасумов, Дарья Котлярова и других. В числе занятий были и несколько мастер-классов по поделкам для детей и местных художников.

В рамках образовательной программы состоялись четыре лекции, на которых побывали порядка 2 тыс. человек. Центральным событием программы стала лекция «Как полюбить современное искусство» от куратора выставочных проектов фестиваля, основательницы ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24 Полины Аскери.

Куратор фестиваля — продюсер российских и международных проектов, визионер, perfomance-практик модуля «Культурный код» в бизнес-школе «Сколково», создатель международной лаборатории смыслов Laboratory АВС Марина Глухова.

Куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства, основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24, автор цикла лекций о современном искусстве, регулярный спикер международных форумов Полина Аскери.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа Зарайск.

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