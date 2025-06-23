Более 12 тыс человек посетили мероприятие «Все за спорт» в парках Подмосковья

В выходные в 66 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Все за спорт». Жители и гости региона приняли участие в утренних зарядках, турнирах по командным видам спорта, мастер-классах от профессиональных тренеров, эстафетах для детей и других активностях. Мероприятие посетили более 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В городском парке Каширы все желающие сдавали нормы ГТО, посетили мастер-класс по боксу и играли в дартс, настольный теннис и гигантскую дженгу, а также в волейбол и баскетбол.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» Дубны провели турнир по пляжному волейболу и футбольный матч дубненских команд, а также соревнования по скейтбордингу от федерации скейтбординга России и турнир по быстрым шахматам при участии мастера спорта Виктора Березина.

Парк «Елочки» Домодедова провел для всех желающих мастер-классы по единоборствам, зумбе, хатха-йоге и кинопоказ «В потоке трех стихий».

В парке «Пехорка» Балашихи состоялись массовая зарядка, мастер-класс и турнир по шахматам в рамках Кубка Сергея Карякина, а также эстафеты для юных посетителей. Для гостей работала фотозона и выставка фотографий балашихинских спортсменов.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуево провел утреннюю зарядку под руководством профессионального инструктора по фитнесу Дарьи Соколовой. Все желающие посетили турнир по волейболу и мастер-класс по стрельбе.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.