Более 11 тыс человек посетили фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде

В субботу в парке «Меленки» в Павловском Посаде прошел XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». Мероприятие посетило более 11 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году праздник был приурочен ко Дню студента и посвящен университетам и факультетам. Концепция фестиваля заключалась в индивидуальном подходе к приготовлению пищи и опыту формирования кулинарных навыков, которые закладываются в студенческие годы.

Главной особенностью мероприятия стала дегустация холодцов, приготовленных по различным «студенческим» рецептам на любой вкус. На протяжении всего фестиваля работали площадки народных художественных промыслов, ярмарка и тематическая фотозона.

Гости парка сыграли в «холодцовые» шашки и приняли участие в гастрономическом чемпионате по скоростному поеданию холодца. Испытать свои силы все желающие смогли в «холодецких забавах». Помимо этого, в рамках фестиваля прошли праздничный концерт и открытый микрофон.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.