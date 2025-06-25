Более 10 тыс детей планируют принять библиотеки Подмосковья на летних каникулах

Библиотеки Московской области организуют для подрастающего поколения библиолагеря на период летних каникул. Это настоящие творческие площадки, на которых организованы условия для творческого и интеллектуального развития детей во время летнего отдыха. Ребята будут общаться со сверстниками, участвовать в интерактивных программах, литературных театрализованных постановках, совершать виртуальные путешествия по стране, ходить на экскурсии, прогулки, принимать участие в литературных викторинах и творческих мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Летние лагеря при библиотеках принимают детей от 7 до 13 лет, занятия проходят в первой половине дня.

Свыше 200 библиотек Московской области сотрудничают со школьными детскими лагерями и проводят культурно-досуговые и просветительские мероприятия для образовательных организаций.

В Московской губернской универсальной библиотеке для детей и подростков организован летний творческий лагерь «Территория талантов» при студии «Чаплин». Предлагаются тематические смены: театральная, телевизионная, клуб путешественников, арт-объект, лагерь умных приключений. Ребят ждут мастер-классы по актерскому мастерству, валянию, плетению, скетчингу, арт-коллажу, шитью и росписи.

В Дмитровской центральной библиотеке в период летних каникул для школьников проводятся интерактивные программы по сказкам писателей, зарядка на свежем воздухе, часы компьютерной грамотности, виртуальные путешествия по России, изучение славянской азбуки, мастер-классы по каллиграфии.

В Новобытовской сельской библиотеке МБУК «ЦБС МО Чехов» организован профильный лагерь для одаренных детей «Мир», где проводятся занятия, направленные на развитие творческого мышления.

Творческие программы для детей предлагает лагерь «Арт-лето», работающий в Раменской центральной библиотеке.

В Центральной городской библиотеке им. Е. Р. Дашковой в Протвино для детей 8-12 лет действует досуговая площадка, где ребята могут играть в шахматы, изучать английский язык, участвовать в мастер-классах, также для маленьких читателей организуют экскурсии.

Досуговые площадки в рамках библиолагерей будут работать в течение всего лета и в библиотеках Коломны, Лотошино, Егорьевска, Ступино, Рузского м. о., Чехова, Балашихи, Раменского м. о.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.