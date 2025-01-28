Более 1 млн человек посетили Музей транспорта Москвы за 5 лет

Музей транспорта Москвы празднует пять лет со дня открытия. За все это время его мероприятия посетили свыше 1 млн человек, сообщается на сайте мэра столицы.

Музей бы открыт 28 января 2020 года. В нем представлены 1515 артефактов и 237 единиц техники. За пять лет работы музей стал местом притяжения жителей и гостей столицы. Больше 1 млн человек посетили его выставки, экскурсии, фестивали и т. д.

В музее за пять лет отреставрировали 20 экспонатов и 76 артефактов. Также выполнили локальный ремонт 16 предметов. Большая часть экспонатов находится в постоянной экспозиции.

Кроме того, здесь провели 32 выставки, 1845 экскурсий, реализовали 59 спецпроектов, организовали 626 просветительских мероприятий. В 2021 году в музее открыли свое экскурсионное бюро.

В фондах Музея транспорта Москвы находятся более 250 экземпляров автомобилей, автобусов и других видов транспорта. Посетители могут увидеть экспонаты на выставках.

Также музей проводит фестивали. Например, В 2022 году прошел первый фестиваль «Ретрорейс». Ежегодно его посещают десятки тысяч гостей. Кроме того, сотрудники музея организуют экскурсии в метро, а также по Северному и Южному речным вокзалам.

Ранее стало известно, что более 17 млн человек посетили музеи и выставки в Москве в 2024 году. Наиболее популярными площадками стали Московский зоопарк; музей-заповедник «Царицыно»; музеи-заповедники «Коломенское» и т. д.