Более 1 000 мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья ко Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, в России вспоминают страшные дни Великой Отечественной войны, соотечественников, совершавших подвиги на фронте и в тылу, погибших и выживших в трагические для страны годы. К этой дате библиотеки Подмосковья подготовили ряд мероприятий для детей и молодежи — это лекции, патриотические программы, исторические викторины, музыкальные вечера, часы мужества и памяти. Всего будет проведено более 1 000 программ, цель которых сохранение исторической памяти и воспитание уважения к великому подвигу предков. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Многие библиотеки приглашают своих читателей присоединиться к Всероссийской онлайн акции «Свеча памяти».

В детской библиотеке им. В. В. Розанова Сергиево-Посадского округа пройдет урок мужества «Когда стою у Вечного огня», посвященный Дню памяти и скорби.

Музыкально-поэтический вечер, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны, проведут в Луховицкой центральной библиотеке им. И. И. Морозова.

Центральная детская библиотека им. Бориса Васильева Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеки к этой дате традиционно организует урок памяти. На встрече ребята смотрят отрывки из документальных фильмов о начале Великой Отечественной войны, узнают о подвиге защитников Брестской крепости, беседуют о прочитанных книгах о войне, читают стихотворения и слушают песни военных лет.

В центральной городской библиотеке им. Ф. И. Тютчева в Балашихе состоится программа о песнях военных лет «Узнай из песни о войне».

Центральная детская библиотека Павлово-Посадского округа проведет информационный час «День памяти и скорби» и тематическую беседу «Память пылающих лет».

В библиотеке семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака округа Королев пройдет историко-патриотическая викторина ко Дню памяти и скорби «О том, что было, не забудем!».

Литературная гостиная «Свеча памяти» состоится в библиотеке Вербилковского Дома культуры Талдомского округа.

Центральная городская библиотека Жуковского в рамках акции «Вспомним всех поименно» организует для юных читателей просмотр и обсуждение фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война».

В Орехово-Зуевском округе Новинская сельская библиотека МУК «Центральная библиотека им. М. Горького» проведет для школьников патриотический час «День памяти и скорби».

Нижне-Мячковский сельский филиал Раменской центральной библиотечной системы приглашает детей и подростков на акцию «Их славе память потомков верна», на которой участники прочтут стихи о Великой Отечественной войне и возложат цветы к памятнику Погибшим воинам.

Литературный реквием ко Дню памяти и скорби «Годы, опаленные войной» состоится в Центральной детской библиотеке «Буратино» округа Электросталь.

Накануне 22 июня Московская губернская универсальная библиотека передаст в Музейный комплекс памяти героя советского союза Зои Космодемьянской, с которым библиотеку связывает давняя дружба, лучшие ролики, записанные в ходе акции «Путь героя». Они станут частью видеоэкспозиции музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.