Блогеры-врачи ОК проведут мероприятия в рамках проекта «Московское долголетие»

Блогеры-врачи социальной сети «Одноклассники» проведут для москвичей старшего поколения лекции и мастер-классы в рамках проекта «Московское долголетие», сообщает пресс-служба ОК.

Участников ждут обучающие и познавательные мероприятия. Они будут проходить каждый вторник на Болотной площади на «Зеленом маркете» проекта «Сделано в Москве».

Гостям расскажут, как избежать набора лишнего веса, солнечных ожогов и нарушения пищеварения. Также они узнают, каких правил питания нужно придерживаться в путешествиях.

Так, своими знаниями со старшим поколением поделится кардиолог, ведущий программы «Фармбезопасность» на канале «Доктор» и соавтор программы «Злобный ЗОЖ» на канале «Москва 24» Алексей Утин. Он прочитает лекцию о том, как сохранить здоровье сердца и мозга.

Косметолог, член Ассоциации Народной медицины и автор группы «Молодость» Татьяна Курчина проведет мастер-класс «Дыхание молодости». А нутрициолог, фитнес-тренер и автор группы Nice&Easy Дарья Савельева расскажет, как провести лето активно и с пользой.

Также участников ждет цикл мероприятий «Гармония жизни ОК». На творческих мастер-классах гости будут создавать полезные продукты для ухода за собой, а также различные сувениры.

Присоединиться к лекциям, мастер-классам и другим событиям могут все желающие. С расписанием мероприятий можно ознакомиться в группе «Московское долголетие» в ОК.