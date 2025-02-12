Блогер Стас «Ай, как просто!» назвал борьбу с англицизмами неуместной

Блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», высказал мнение, что борьба с англицизмами в русском языке неуместна. Он уверен, что именно представители популярной культуры, как, например, рэперы, вносят новый вклад в развитие языка.

Термины, такие как «смотря сколько fabric, смотря сколько details», становятся неотъемлемой частью русской речи и культуры, демонстрируя, как язык эволюционирует. По его мнению, использование англицизмов не следует рассматривать как ошибку. Вместо этого можно воспринимать их как форму творческого самоутверждения. Люди начинают использовать такие выражения как обыденные, что позволяет избежать вмешательства в традиционные стили языка.

«То есть мне вместо того, чтобы человеку, который начал говорить „это мой swag, бро“, говорить „послушайте, сударь, я считаю, что вы говорите не на языке Пушкина или Толстого“ — вместо этого я одну фразу скажу, которая уже стала частью русского языка, хотя изначально там слова английские, и все сразу поймут, что я хочу сказать», — добавил блогер в эфире радио Sputnik.

Стас подчеркнул, что сопротивление англицизмам мешает развитию языка. Рэперы и музыканты, по его словам, не пытаются повторять уже известные конструкты, они стремятся создать что-то новое, опираясь на современный культурный контекст.