Блогер Флор рассказал о тайных похоронах вдовы Бориса Клюева

Супруга ушедшего из жизни актера Бориса Клюева Виктория скончалась 28 сентября, достигнув возраста 82 лет. Семья приняла решение похоронить ее тайно, об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Андрей Флор, сообщает «Царьград» .

Блогер Андрей Флор, известный своими репортажами с мест захоронений знаменитостей, сообщил, что на Троекуровском кладбище, где покоится Борис Клюев, появилось новое захоронение — его супруги. Виктория Клюева отметила свой 82-й день рождения 26 сентября, а через два дня ее не стало. Причины смерти не называются. Примечательно, что похороны прошли в закрытом формате, без широкой огласки.

Смерть Бориса Клюева стала для Виктории тяжелейшей утратой. В своих интервью она делилась, что не представляет жизни без любимого человека. Виктория также подчеркивала безграничную преданность Бориса Клюева своей профессии и театру, рассказывая, что даже в последние дни жизни он не переставал думать о сцене.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября 2020 года. Народный артист России, получивший это звание в 2002 году, более двух лет боролся с онкологическим заболеванием легких. За свою долгую и плодотворную карьеру он снялся во множестве фильмов и сериалов, а также сыграл немало ролей в театральных постановках.

