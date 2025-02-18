Бьянка обвинила бывший Sony Music Russia в мошенничестве

Бьянка начала сотрудничать с лейблом в 2020 году. По словам ее PR-менеджера Максима Черного, компания должна была выплачивать певице средства за дистрибуцию ее песен на главных страницах музыкальных стриминговых площадок. Команда исполнительницы выяснила, что Koala Music выплачивал Бьянке не всю сумму.

PR-менеджер артистки заявил, что во время аудита вскрылись недоплаты. По его словам, лейбл нарушил условия, прописанные в договоре. При этом в Koala Music отрицали их, поэтому Бьянка в 2024 году обратилась в суд.

Певица хотела получить компенсацию. Суд встал на ее сторону и обязал лейбл вернуть недостачу. Но при этом договор между певицей и компанией не был расторгнут, хотя Бьянка настаивала на таком исходе. Потому она подала новый иск.

Отмечается, что певица с 2022 года издает свои треки на собственном лейбле. Согласно договору, Koala Music должен был только собирать денежные средства по всем площадкам и оплачивать их.

Ранее певицу Шакиру экстренно госпитализировали перед концертом в Перу. Она пожаловалась на боли в брюшной полости.