Бизнес актера Вадима Демчога терпит многомиллионные убытки

Компания актера Вадима Демчога, наиболее известного из-за роли Ивана Натановича Купитмана в телесериале «Интерны», по итогам 2024 года принесла владельцу убытки почти на 14 млн рублей, пишет SHOT .

Финансовые трудности настигли творческое предприятие известного актера Вадима Демчога. Компания, которая еще недавно демонстрировала положительные результаты, 2024 год закрыла с убытком почти на 14 миллионов рублей.

Предыдущий год был гораздо успешнее для бизнеса артиста. В 2023 году его деятельность принесла около 25 миллионов рублей прибыли. Однако ситуация кардинально изменилась, и теперь предприятие испытывает серьезные финансовые сложности.

ООО «Демчог экспеншн» объединяет несколько творческих проектов актера. В их число входит театральная площадка «Арленикиада», где Демчог выступает как режиссер-постановщик. Актер также проводит серию образовательных тренингов. Эти программы обещают научить участников контролировать эмоциональное состояние, развить многогранность личности и преодолеть страх совершать ошибки.