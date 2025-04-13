Бизнес актера Вадима Демчога терпит многомиллионные убытки
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Компания актера Вадима Демчога, наиболее известного из-за роли Ивана Натановича Купитмана в телесериале «Интерны», по итогам 2024 года принесла владельцу убытки почти на 14 млн рублей, пишет SHOT.
Финансовые трудности настигли творческое предприятие известного актера Вадима Демчога. Компания, которая еще недавно демонстрировала положительные результаты, 2024 год закрыла с убытком почти на 14 миллионов рублей.
Предыдущий год был гораздо успешнее для бизнеса артиста. В 2023 году его деятельность принесла около 25 миллионов рублей прибыли. Однако ситуация кардинально изменилась, и теперь предприятие испытывает серьезные финансовые сложности.
ООО «Демчог экспеншн» объединяет несколько творческих проектов актера. В их число входит театральная площадка «Арленикиада», где Демчог выступает как режиссер-постановщик. Актер также проводит серию образовательных тренингов. Эти программы обещают научить участников контролировать эмоциональное состояние, развить многогранность личности и преодолеть страх совершать ошибки.