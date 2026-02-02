Билли Айлиш резко раскритиковала миграционную политику США на «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш удостоилась премии «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года» за композицию Wildflower. В своей благодарственной речи она резко раскритиковала миграционную политику США, сообщает Infox .

«Нельзя считать кого-то нелегалом на земле, которая была украдена! Нужно продолжать борьбу, выражать свое мнение и протестовать», — заявила артистка.

Премию Билли Айлиш разделила с Финнеасом О’Коннеллом — композитором, который является соавтором ее песни. Он известен коллаборациями с другими артистами и активно поддерживает разные социальные движения.

30 января в городе Миннеаполис, штат Миннесота, состоялся митинг, привлекший тысячи участников. Акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде, штат Орегон. Они были частью масштабного движения, направленного против жесткой миграционной политики США, оказывающей влияние на жизни множества мигрантов и их семей.

В прошлые выходные в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной и таможенной службы при проведении операции против мигрантов застрелил мужчину с огнестрельным оружием, утверждая, что защищался. Это уже второй смертельный случай в штате, связанный с деятельностью правоохранительных органов во время подобных рейдов: в начале января полицейский убил женщину, которая, по официальной версии, пыталась совершить наезд на работника ICE. Эти происшествия вызвали широкий общественный резонанс и дальнейшие призывы к реформе миграционной системы.

