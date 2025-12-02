Билеты на первого «Щелкунчика» в Москве раскупили за два часа

Билеты на премьерный показ рождественского балета «Щелкунчик» в Большом театре, запланированный на 17 декабря в 19:00 по московскому времени, были полностью проданы на официальном сайте театра всего за два часа с момента начала продаж, пишет ТАСС .

При старте продаж в наличии было 349 билетов, цена которых варьировалась от 5 до 50 тысяч рублей. К 12:02 на сайте не осталось ни одного билета. Последний был продан по максимальной цене в 50 тысяч рублей.

Продажа билетов на представление 18 декабря стартовала в 11:00 по московскому времени. К 13:13 в наличии оставалось всего 4 билета по цене 45 тысяч рублей каждый.

В 2024 году билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре были распроданы всего за две минуты после открытия продаж. В связи с таким огромным спросом, который сопряжен с опасностью столкнуться с мошенниками, в этом году культурное учреждение приняло решение продавать билеты исключительно на своем официальном сайте.

Ранее сообщалось, что старт продаж на балет «Щелкунчик» состоялся 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.