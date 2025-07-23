Бесплатные кинопоказы возобновляют в Юсуповском сквере Долгопрудного

В амфитеатре Юсуповского сквера в округе Долгопрудный возобновляются бесплатные кинопоказы. Уже 26 июля, в 21:00, здесь состоится показ художественного фильма «Роднина» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это спортивная драма на основе автобиографической книги. Жители смогут увидеть путь легендарной фигуристки Ирины Родниной: от первых тренировок до 3-кратного олимпийского триумфа.

В 2024 году в амфитеатре Юсуповского сквера по выходным регулярно проводились бесплатные концерты с участием долгопрудненских творческих коллективов, а также артистов из Москвы и других городов.

Тысячи горожан стали зрителями кинотеатра под открытым небом в Юсуповском сквере.

Теперь киносеансы по просьбам жителей и гостей нашего города возобновляются. В одном из самых красивых мест нашего города можно не только кино посмотреть, но и полюбоваться закатом. Ну и, конечно, сделать красивые фото на добрую, долгую память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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