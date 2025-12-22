Бэнкси показал миру новую работу на социально острую тему

Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил миру свою свежую работу. На ней запечатлены дети в зимней одежде, расположившиеся на земле. Считается, что мурал затрагивает острую тему бездомности среди несовершеннолетних, пишет РИА Новости .

Фотографии новой художник опубликовал в Instagram*. На снимке можно увидеть двух ребят в резиновых сапогах, куртках и зимних шапках, лежащих прямо на земле. Один из них направляет палец в небо.

Специалисты по творчеству Бэнкси считают, что произведение, скорее всего, посвящено проблеме детской беспризорности.

Новый мурал украшает стену дома на улице Queen’s Mews в центре Лондона, примерно на уровне второго этажа. Чтобы рассмотреть его вблизи, необходимо взобраться на крышу соседнего здания. Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями, на которых позируют рядом с этим произведением уличного искусства.

Аналогичный рисунок также был замечен на высотном здании Centre Point, расположенном на Нью-Оксфорд-стрит в центральном Лондоне, однако художник пока не подтвердил свое авторство. Этот дом, который пустовал около десяти лет, ранее служил местом проведения акций протеста, посвященных проблеме отсутствия жилья.

В сентябре появилась предыдущая работа Бэнкси. На мурале, нарисованном на здании Королевского суда, был изображен судья, заносящий молоток над протестующим. Сообщалось, что из-за этой работы личность уличного художника может быть раскрыта.

* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России, как экстремистской.

