Беглов и Бельский присутствовали на ночной службе в Казанском соборе Петербурга

В ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе Петербурга состоялись праздничные богослужения в честь Рождества Христова, на которых присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Мы отмечаем этот великий и светлый праздник со всей Россией и православным миром. История нашего Отечества неотделима от православной веры. В тяжелые времена вера помогала выстоять нашим предкам. Сегодня она помогает нам в борьбе со всеми, кто пытается сломить Россию», — заявил Беглов.

Ночную службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который также получил слова благодарности от губернатора.

Бельский присоединился к Беглову и поздравил горожан и гостей Петербурга со светлым праздником. Он пожелал всем тепла, счастья, любви и гармонии дома.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил сразу два московских храма. На первое богослужение вместе с главой государства в храм на Поклонной Горе пришли участники специальной военной операции на Украине.